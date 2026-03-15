Три очка Гаврикова принесли победу «Рейнджерс» над «Миннесотой» в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл команду «Миннесота Уайлд» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости». Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Ноа Лаба, Владислав Гавриков, Ярослав Хмеларж и Винсент Трочек. У проигравших отличились Мэтт Болди и Данила Юров, которому ассистировали россияне Владимир Тарасенко и Яков Тренин.

Гавриков, кроме гола, оформил две результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Первой звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 46 из 48 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Рейнджерс» уже четвертой подряд. Команда набрала 64 очка и занимает восьмое место в Столичном дивизионе, а «Миннесота» с 88 очками идет третьей в Центральном дивизионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Шестеркин стал первой звездой дня в НХЛ. Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ.