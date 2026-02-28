Космическая мышь после полета на станцию «Тяньгун» успешно родила

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», четыре мыши были отправлены на орбиту на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-21» 31 октября 2025 года. Животные провели две недели на китайской станции «Тяньгун», после чего вернулись на Землю.

Через три месяца после возвращения одна из самок родила три помета, состоящих из 9, 10 и 9 детенышей.

«Обычно на Земле рождается от пяти до семи мышей, космическая мышь-мать родила девять, десять и девять мышей в своих трех пометах», – цитирует телеканал сообщение ученых.

Отмечается, что мыши и люди имеют до 85% генетического сходства, что делает подобные эксперименты важными для изучения влияния космоса на репродуктивные функции.

Благодаря короткому периоду беременности у мышей специалисты могут быстро оценивать последствия космических полетов для их здоровья и потомства.

Китайские ученые намерены продолжить эксперименты по изучению физиологических реакций мышей и их адаптации к условиям невесомости и радиации.

