Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР
Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.
«Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.
Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.
«В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
