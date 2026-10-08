  • Новость часаПутин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Аккумуляторы создают в России новое ГОЭЛРО
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Эксперт оценил перспективы борьбы Эстонии с православием
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 16:44 • Новости дня

    Суд обязал актера «Реальных пацанов» выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

    Суд обязал актера Бежаняна выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Пермский краевой суд утвердил решение о взыскании с актера сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна почти 140 млн рублей в качестве компенсации за ущерб окружающей среде.

    Суд оставил в силе приговор Бежаняну, по которому он должен возместить 139,7 млн рублей бюджету Осы за незаконную добычу полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    В августе Осинский районный суд назначил Бежаняну 400 часов обязательных работ, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно инстанция удовлетворила иск прокурора о компенсации причиненного недрам вреда. Адвокат и прокурор обжаловали приговор.

    «Приговор оставлен без изменения. Часть, касающаяся возмещения ущерба, осталась», – заявили в краевом суде.

    Сам Бежанян пояснял в соцсетях, что взыскание связано с нарушением порядка работ при добыче песка и гальки. По его словам, он аккуратно провел работы с последующим вывозом материала и не разрушил рельеф.

    Бежанян известен по роли отчима главного героя в сериале «Реальные пацаны», он также руководит лесным хозяйством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США подали в суд на актера Александра Невского.

    Летом суд взыскал долги за коммуналку с актера Андрея Мерзликина.

    5 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Умер увлекавшийся экспериментами с БАДами блогер Арбенин
    Умер увлекавшийся экспериментами с БАДами блогер Арбенин
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский блогер Андрей Арбенин, известный своими обзорами биологически активных добавок и лекарственных препаратов, скоропостижно скончался в возрасте 31 года.

    Информацию о трагедии подтвердили представители его магазина, передает РИА «Новости». «Андрей Арбенин умер… Сейчас занимаемся… выяснением всех обстоятельств произошедшего», – сообщили коллеги покойного в официальном Telegram-канале. Точные причины смерти молодого человека пока остаются неизвестными.

    Арбенин получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где подробно рассказывал о различных лекарственных препаратах и БАДах. Автор детально разбирал их свойства и воздействие на организм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов с опасными биологически активными добавками.

    В августе академик РАН Геннадий Онищенко призвал создать в России специальный реестр медицинских блогеров.

    Незадолго до этого в Пермском крае скончался 29-летний создатель популярных видеороликов Александр Чугайнов.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Москвич подал иск на 160 тыс. рублей к организаторам концерта Канье Уэста

    Москвич потребовал 160 тыс. рублей от организаторов концерта Канье Уэста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский суд зарегистрировал иск на 160 тыс. рублей к компании, организовавшей выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге.

    Истец требует взыскать с организатора концерта, ООО «Сэй Эдженси», расходы на билеты в размере 80 тыс. рублей, сервисный сбор, проезд до Петербурга и проживание, пишет РИА «Новости».

    «Истец просит взыскать с ООО «Сэй Эдженси» фактически понесенные расходы, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. рублей за услуги юриста и 2397 рублей за почтовые расходы», – сообщили в Мосгорсуде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организатор концертов Канье Уэста признала ошибку с арендой площадки.

    В воскресенье приставы арестовали счета организаторов выступлений Уэста в России.

    На прошлой неделе организаторы официально отменили выступление Канье Уэста в Петербурге.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

    Суд в Москве признал банкротом компанию «А4 Трейд» блогера Влада Бумаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский арбитраж признал несостоятельной компанию известного белорусского видеоблогера Влада Бумаги из-за крупного долга перед поставщиком.

    Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «А4 Трейд», принадлежащего известному блогеру Владу Бумаге, передает РИА «Новости». Инициатором процесса выступил индивидуальный предприниматель Александр Руденко, которому компания задолжала более 7,4 млн рублей.

    Финансовые претензии возникли из-за неоплаченного договора поставки товаров, заключенного в 2023 году. Общая сумма сделки составляла около 637 тыс. долларов.

    Ранее в феврале суд уже обязал должника выплатить свыше 30 тыс. долларов основного долга и порядка 54 тыс. долларов неустойки.

    Основным направлением работы «А4 Трейд» являлась дистанционная розничная торговля. В прошлом году выручка организации достигла почти 102 млн рублей, однако чистый убыток превысил 27 млн рублей.

    Это не первый случай финансовых трудностей структур блогера: в августе по упрощенной процедуре было признано банкротом ООО «А4 Магазин» с долгом в 21 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре индивидуальный предприниматель Александр Руденко потребовал признать фирму «А4 Трейд» финансово несостоятельной.

    В августе налоговая служба заморозила финансовые операции трех других компаний блогера из-за долгов.

    В 2024 году задолженность структур Влада Бумаги по налогам и страховым взносам превысила 2,5 млн рублей.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей

    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей по мировому соглашению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ООО «Дома», принадлежащее рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обязалось выплатить Российскому авторскому обществу (РАО) более 1,4 млн рублей в рамках мирового соглашения.

    Стороны договорились об урегулировании спора в арбитражном суде Свердловской области. Ответчик должен перечислить 1,2 млн рублей основного долга, а также пени и часть госпошлины до 23 октября, пишет РИА «Новости».

    В случае выполнения обязательств со стороны ООО «Дома» РАО откажется от взыскания неустойки в размере 2,4 млн рублей и штрафов на сумму более 640 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд утвердил мировое соглашение между РАО и компанией Гуфа.

    Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку рэпера.

    Адвокат музыканта объяснил невозможность удаления альбома исполнителя без разрешения.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Дочь Градского решила обжаловать отказ исключить вдову артиста из наследников

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь покойного музыканта Александра Градского обжалует решение Московского областного суда, который отказался лишать вдову артиста Марину Градскую права на долю в наследстве.

    Областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции и не стал исключать вдову музыканта из числа наследников, передает РИА «Новости».

    «Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», – заявил адвокат дочери артиста Федор Герасименко.

    Ранее суды уже рассматривали споры вокруг имущества музыканта. В 2024 году инстанция отклонила иск детей Александра Градского о наложении ареста на имущество его вдовы.

    Кроме того, осенью 2023 года третья супруга артиста получила судебный отказ в признании за ней права на долю в наследстве.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Продюсер Дробыш назвал бессмысленным поиск новой примадонны
    Продюсер Дробыш назвал бессмысленным поиск новой примадонны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор и продюсер Виктор Дробыш выступил против присвоения титула примадонны современным российским исполнительницам, назвав подобные звания бессмысленными для творческой индустрии.

    «А надо? Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода. Я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал. По-моему, все люди в творческой индустрии живут музыкой, а не званиями», – заявил продюсер РИА «Новости».

    Дробыш подчеркнул, что с уважением относится к коллегам, но не понимает стремления сделать кого-то главной звездой.

    Он привел в пример Лолиту и Валерию, отметив, что их ценность заключается в творчестве, а не в титулах. Звание короля поп-музыки для Филиппа Киркорова он назвал красивым, но добавил, что подобные статусы являются лишь «шелухой».

    Титул примадонны закрепился за Аллой Пугачевой после ее выступления с одноименной песней на конкурсе «Евровидение» в 1997 году. В октябре 2022 года певица покинула Россию, подтвердив отъезд в Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Пугачевой в июне не подтвердила информацию о завершении карьеры певицы. Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker

    Роскомнадзор потребовал взыскать 20 тыс. рублей с рэпера Booker

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с заявлением о взыскании около 20 тыс. рублей с рэпера и блогера Федора Игнатьева, выступающего под псевдонимом Booker.

    Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило в инстанцию 2 октября, отмечает РИА «Новости». Предполагается, что иск связан с задолженностью музыканта по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.

    Напомним, что с 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.

    В июне петербургский суд уже взыскал с Игнатьева более 92 тыс. рублей долга по рекламным отчислениям. Ранее Роскомнадзор подавал аналогичные иски к другим известным блогерам, спортсменам и телеведущим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

    Инстанция также одобрила взыскание долга за рекламу с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Суд привлек дочь Ларисы Долиной к ответственности за неоплаченную парковку

    Суд наказал дочь Ларисы Долиной за отказ вовремя оплатить парковочный штраф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья столичного района Лефортово привлек дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелину к административной ответственности за уклонение от своевременной уплаты штрафа за парковку.

    В апреле суд назначил Ангелине Долиной штраф за неоплаченную парковку, однако вовремя он погашен не был, передает РИА «Новости». В связи с этим в отношении нарушительницы составили протокол.

    Судья судебного участка №273 Лефортовского района Москвы признал Долину виновной по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Ей назначено наказание в виде нового штрафа, который необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы начали процедуру взыскания штрафа в 4,5 тыс. рублей с самой Ларисы Долиной. Летом с певицы взыскали новый штраф ГИБДД.

    Ранее судебные приставы завели на артистку новое производство из-за штрафа в 750 рублей.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Неизвестные попытались ограбить дом 97-летнего французского певца Юга Офре

    Figaro: Во Франции неизвестные попытались ограбить дом певца Юга Офре

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое злоумышленников проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в коммуне Марли-ле-Руа и попытались его ограбить, пишет газета Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Двое неизвестных проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в столичном регионе Иль-де-Франс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Певец спускался на первый этаж, когда столкнулся с грабителями, которые проникли через открытое окно и потребовали отдать все ценные вещи.

    Тревогу подняла супруга исполнителя Мюриэль Межеван, после чего злоумышленники сбежали.

    Кражи или порчи имущества удалось избежать. Юг Офре продолжает активную творческую деятельность и не планирует завершать карьеру.

    Ранее во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Жена тренера «Зенита» получила иск от Роскомнадзора на 11 тыс. рублей

    Роскомнадзор потребовал взыскать с жены Семака 11 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с иском о взыскании более 11 тыс. рублей с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака.

    Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября и пока не рассмотрено, передает РИА «Новости».

    Официально основания требований не уточняются, однако, предположительно, иск связан с задолженностью Анны Семак по отчислениям за рекламу в интернете. Анна Семак – блогер-миллионник и автор нескольких книг.

    С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет. Эти средства направляются на поддержку правообладателей российского программного обеспечения. Ранее Роскомнадзор уже подавал аналогичные иски к другим известным личностям, среди которых Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал долг за рекламу с бывшей солистки «Фабрики» Александры Савельевой.

    Летом суд взыскал задолженность за онлайн-рекламу с актрисы Виктории Исаковой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    МОЭК подала иск к Клаве Коке о взыскании долгов за услуги ЖКХ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве зарегистрировал иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к певице Клаве Коке (Клавдии Высоковой) о взыскании платы за коммунальные услуги, говорится в судебных материалах.

    Исковое заявление зарегистрировано в конце лета, решения по нему пока нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    В 2025 и 2026 годах на Высокову подали три иска от Мосводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и МОЭК. Все они касались взыскания платы за жилплощадь и коммунальные услуги и были удовлетворены. Суммы в материалах не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве взыскал долг за коммунальные услуги с Филиппа Киркорова.

    Летом аналогичное решение вынесли в отношении Аллы Пугачевой.

    В начале года Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в бывшей квартире в Москве.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Директор Пугачевой рассказала о состоянии певицы после травмы руки

    Директор Пугачевой заявила об отличном самочувствии певицы после травмы руки

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о травме руки.

    Чупракова сообщила, что Пугачева хорошо чувствует себя на фоне новостей о травме руки, пишет «Газета.Ru». «Понятия не имею, что случилось. Я тоже увидела фото в соцсетях. Чувствует себя хорошо. Я с ней разговаривала вчера, все отлично», – заявила она.

    Представитель артистки призналась, что ей неизвестно, как именно Пугачева повредила руку. В интернете ранее распространились свежие фотографии певицы с повязкой на конечности, после чего появились предположения о растяжении связок или неудачном падении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе.

    Представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Рэпер Джиган попал в базу судебных приставов из-за долга по алиментам

    Tекст: Ольга Иванова

    Рэпер Джиган (Денис Устименко) оказался в базе судебных приставов из-за задолженности по алиментам.

    Против артиста 7 октября возбудили исполнительное производство из-за долга по соглашению об уплате алиментов, которое было заключено в 2020 году, пишет «Газета.Ru».

    Сумма задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана в родительских правах на четверых несовершеннолетних детей.

    Адвокат рэпера категорически опроверг слухи об угрозах Джигана собственным детям.

    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана.


    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рэпера Booker обязали выплатить Роскомнадзору 20 тыс. рублей

    Суд в Петербурге взыскал с рэпера Booker 20 тыс. рублей за интернет-рекламу

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд в Петербурге удовлетворил заявление Роскомнадзора о взыскании с рэп-исполнителя и блогера Федора Игнатьева (Booker) около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание суммы поступило в суд 2 октября, а 7 октября судья его удовлетворила, передает РИА «Новости». Взыскание связано с задолженностью Игнатьева по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете.

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет.

    Ранее суд в Петербурге уже взыскивал с Игнатьева чуть более 92 тыс. рублей за аналогичную задолженность в июне этого года. Роскомнадзор подал несколько подобных исков к известным блогерам, среди которых Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker.

    В начале месяца ведомство потребовало взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций
    Экстренное медицинское наблюдение в Иркутской области завершено
    Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок
    Украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в ЛНР
    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию
    США изменили официальную статистику по заболеваемости чумой
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

    Перейти в раздел

    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации