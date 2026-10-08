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Суд в Красноярске вынес приговор создателям экстремистского сообщества
В Красноярске осудили создателей экстремистского сообщества
Суд вынес обвинительный приговор девяти жителям Красноярска и Железногорска, признав их виновными в создании экстремистского сообщества, а также в нападениях по национальному признаку, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Суд приговорил девять человек к различным срокам по делу об экстремизме, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Установлено, что в 2024 году осужденные создали два экстремистских сообщества, которые затем объединили. Руководители группы проводили тренировки по стрельбе и пропагандировали насилие на почве расовой и национальной ненависти. Для координации действий и обучения изготовлению взрывных устройств злоумышленники использовали специальный чат.
Шестеро участников сообщества совершили четыре нападения на граждан в Железногорске и Красноярске. Двое других нанесли нацистскую символику на здания, а еще один изготовил кастет.
Двое организаторов получили по три с половиной года лишения свободы условно, третий – шесть лет и два месяца условно с запретом на администрирование сайтов. Пятерым участникам назначили два года условно. Одной из осужденных с учетом неотбытого ранее наказания дали три года и три месяца колонии общего режима.
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