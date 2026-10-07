Националист получил 19 лет колонии за подготовку теракта в подмосковной мечети

СК: Националист получил 19 лет за подготовку теракта в подмосковной мечети

Tекст: Ольга Иванова

Националист приговорен к длительному сроку заключения за планирование массового убийства в культовом сооружении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Собранные следственными органами ГСУ СК России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ и МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитрия Бокова», – сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью и незаконным оборотом взрывчатых веществ. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Дело в отношении его кураторов выделено в отдельное производство.

По данным следствия, в 2024 году осужденный установил связь с представителем зарубежной террористической ячейки через мессенджер. Пройдя обучение, он планировал совершить нападение на мечеть в Подмосковье с помощью коктейлей Молотова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд оставил в силе приговор пенсионеру за попытку теракта.

ФСБ отчиталась о предотвращении 78 терактов в России с начала года.