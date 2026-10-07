Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Националист получил 19 лет колонии за подготовку теракта в подмосковной мечети
СК: Националист получил 19 лет за подготовку теракта в подмосковной мечети
Суд приговорил националиста Дмитрия Бокова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 19 годам лишения свободы за подготовку террористического акта с использованием коктейлей Молотова в одной из мечетей Московской области.
Националист приговорен к длительному сроку заключения за планирование массового убийства в культовом сооружении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
«Собранные следственными органами ГСУ СК России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ и МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитрия Бокова», – сообщили в ведомстве.
Мужчина признан виновным по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью и незаконным оборотом взрывчатых веществ. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Дело в отношении его кураторов выделено в отдельное производство.
По данным следствия, в 2024 году осужденный установил связь с представителем зарубежной террористической ячейки через мессенджер. Пройдя обучение, он планировал совершить нападение на мечеть в Подмосковье с помощью коктейлей Молотова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд оставил в силе приговор пенсионеру за попытку теракта.
ФСБ отчиталась о предотвращении 78 терактов в России с начала года.