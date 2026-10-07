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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    7 октября 2026, 13:07 • Новости дня

    Чехия получила первый транш оборонного фонда ЕС на танки Leopard

    Чехия получила 309 млн евро из оборонного фонда ЕС на немецкие танки

    Tекст: Мария Иванова

    Чехия получила первый транш в размере 309 млн евро из оборонного фонда ЕС SAFE на закупку немецких танков и чешских автомобилей.

    Чехия получила 309 млн евро из оборонного фонда ЕС SAFE, что составляет 15% от общего объема выделенных средств в размере 2 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

    Средства будут направлены на закупку немецких танков Leopard 2A8 и большегрузных автомобилей Tatra T-815. Кроме того, планируется профинансировать работы по улучшению автомагистрали D11.

    Евросоюз учредил фонд SAFE как кредитный механизм с общим лимитом до 150 млрд евро для инвестиций в оборону и совместных закупок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard.

    В июне чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

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    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    МИД заявил о готовности обсудить с Ереваном будущее военной базы в Гюмри

    МИД: Россия готова обсудить с Арменией будущее военной базы в Гюмри

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва готова рассмотреть все вопросы о военной базе в Гюмри в рамках предложенного армянской стороной разговора о перспективах двусторонних связей.

    Москва готова к диалогу с Ереваном по поводу 102-й российской военной базы, если обсуждения будут опираться на действующие двусторонние соглашения о пребывании контингента, пишет РИА «Новости».

    «Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей», – сказал Калугин.

    По его словам, в ходе такого диалога предстоит затронуть публикации в некоторых армянских СМИ, направленные на дискредитацию российских военных и представление их нахождения в стране как оккупации. Дипломат отметил, что серьезной альтернативы российскому военному присутствию не существует.

    Калугин добавил, что большинство жителей Армении прекрасно понимают ситуацию и поддерживают сохранение базы, что подтверждается результатами социологических опросов и высоким интересом местного населения к дням открытых дверей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Михаила Булгакова.

    Президент России Владимир Путин предупредил о готовности вывести военную базу в случае официального запроса Армении.

    Летом российское дипломатическое ведомство сообщило об отсутствии сигналов от Еревана о закрытии военного объекта.

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    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

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    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    6 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Власти ЯНАО ввели выплату в 1 млн рублей за уничтожение вражеских БПЛА

    На Ямале ввели выплату в 1 млн рублей за каждый сбитый дрон противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ямало-Ненецкого автономного округа установили вознаграждение в размере 1 млн рублей за уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника на территории региона.

    Согласно постановлению правительства Ямала, выплата будет осуществляться в равных долях каждому резервисту из состава мобильной огневой группы, которая обеспечила «пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения», пишет ТАСС.

    Отмечается, что обязательным условием для получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры в результате атаки.

    Решение о назначении выплаты примет департамент региональной безопасности на основе данных военного комиссариата, предварительно рассмотренных региональным штабом Единого национального центра. Средства будут перечисляться окружным департаментом соцзащиты.

    Сейчас в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ямала объявили режим угрозы атаки беспилотников. Тогда же губернатор Пермского края сообщил о выплатах пострадавшим при атаке беспилотников на Пермь.

    В мае в Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.

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