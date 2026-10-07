Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Совет Европы заявил о подготовке к выборам на Украине
Совет Европы заявил о подготовке к выборам на Украине после окончания конфликта
Совет Европы уже занимается подготовкой к проведению выборов на Украине после завершения конфликта, заявил генеральный секретарь организации Ален Берсе.
«Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести свободные и справедливые выборы», – заявил Берсе РИА «Новости».
Берсе также указал на необходимость восстановления доверия украинцев к институтам власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что Украина сама не спешит с выборами и пытается помешать выборам в России.
На Украине вновь заговорили о выборах.