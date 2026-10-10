В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

«Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.