Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году

Агроном Викулов назвал причины высокого урожая овощей в средней полосе России

Tекст: Татьяна Косолапова

«В этом году в средней полосе России сложилась очень хорошая вторая половина лета: тепло, солнечно, умеренно влажно. Это как раз то, что нужно томатам, перцу и семейству баклажанов. Все это поспособствовало очень щедрому урожаю, а вместе с ним из-за таких погодных условий и качество значительно улучшилось», – говорит Викулов.



При этом в начале лета, продолжает агроном, ранние сорта томатов показали себя не очень хорошо, условия были не такие удачные: слишком жарко и сухо. Дело в том, что томаты родом из Южной Америки, поэтому по своей натуре они очень теплолюбивы и светолюбивы. Оптимальная для них температура варьируется от 22 до 25 градусов в дневное время и 16-18 в ночное. А вот 30-градусная жара для растения критична, пыльца становится стерильной, цветы и завязи могут опадать. Заморозков они тоже не любят.

Что касается света, рассказывает специалист, то его томату необходимо не менее 8-10 часов в день. Влажность тоже имеет значение, она должна быть умеренной – около 60% в воздухе и 70-80% в почве.

«Родина томатов – западное побережье (регион Анд), включая территории современных Перу, Эквадора, Боливии, Чили. Дикие предки современных томатов до сих пор встречаются в этих регионах – это многолетние лианы с мелкими плодами. Так что погода – самое главное, что позволило получить в этом году хороший урожай. Чем условия произрастания ближе к родным, природным, тем лучше себя растения чувствуют. Это общий закон», – заключил Викулов.

Ранее отмечалось, что в Ростовской области из-за весенних заморозков и аномально высокой летней температуры в 41 градус урожай зерновых снизился до 8 млн тонн.