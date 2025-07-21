В Ростовской области урожай зерновых снизился до 8 млн тонн из-за погодных аномалий

Tекст: Ольга Иванова

Власти Ростовской области прогнозируют, что урожай зерновых в регионе составит около 8 млн тонн, передает ТАСС.

Изначально ожидалось, что сбор достигнет 11,4 млн тонн, затем прогноз был снижен до 9 млн тонн, а теперь составляет 8 млн тонн из-за погодных аномалий. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил: «По урожаю, если говорить о прогнозе, то валовый сбор мы планировали сначала на 11,4 млн тонн, потом на 9 млн тонн и теперь порядка 8 млн тонн».

В мае 2025 года регион пострадал от возвратных заморозков, что привело к гибели посевов на площади более 100 тыс. га. Впоследствии в области установилась аномальная жара с температурой до 41 градуса, что стало максимальным показателем за последние 145 лет. Из-за сложившейся ситуации на ряде территорий был введен режим ЧС.

По словам главы региона, повреждено около 1 млн га сельхозугодий, а безвозвратно погибли 180 тыс. га посевов. Общий ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.

Схожие погодные аномалии наблюдались и в 2024 году: тогда аграрии Ростовской области потеряли 30% урожая зерновых и 39% урожая подсолнечника, а урожай ранних культур сократился с 16 до 10 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что Краснодарский край в 2025 году может занять первое место по объему урожая пшеницы в России. Ростовская область, по мнению эксперта, может уступить лидерство Краснодарскому краю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия за прошлый год нарастили выпуск растительного масла, мяса и мясопродуктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого Мишустин заявил, что в ближайшие два-три года российское производство яблок позволит стране полностью перейти на собственные фрукты без необходимости импорта.