Эксперт АКРА допустил лидерство Краснодарского края по урожаю пшеницы в 2025 году

Tекст: Ирма Каплан

Он напомнил, что наибольший урожай традиционно собирается в южных регионах России – самых плодородных, с наиболее благоприятным климатом. При этом регионы-лидеры различаются в зависимости от конкретных культур.

«Например, по сбору основной зерновой культуры – пшеницы – в этом году лидером может стать Краснодарский край, поскольку в Ростовской области, которая была прошлогодним лидером, сложились наиболее сложные по стране условия для сбора урожая зерновых. Краснодарский край также занимает ведущие позиции по сбору ячменя, кукурузы и риса», – рассказал Тренин РИА «Новости».

Эксперт добавил, что Саратовская область занимает ведущие позиции по выращиванию подсолнечника, Кабардино-Балкария – по яблокам, Дагестан лидирует по винограду, а Астраханская область – по арбузам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия за прошлый год нарастили выпуск растительного масла, мяса и мясопродуктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого Мишустин заявил, что в ближайшие два-три года российское производство яблок позволит стране полностью перейти на собственные фрукты без необходимости импорта.