АО «ГЛОНАСС» протестировало «красную кнопку» для принудительной посадки дронов
В рамках форума «Крылья Сахалина» прошли испытания сервиса экстренной посадки гражданских дронов с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Испытания нового сервиса экстренного управления беспилотниками были организованы АО «ГЛОНАСС» совместно с компанией «Аврора-БАС», передает РИА «Новости». Для теста использовался дрон «Бражник», которому команда на экстренное прекращение полета передавалась через сотовую сеть госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
В сценариях испытаний были успешно реализованы автоматический возврат аппарата в точку вылета и безопасное приземление, при этом после команды управление оператором отключалось, и дрон самостоятельно завершал полет по заданной программе.
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил: «Мы видим, что развитие единой системы идентификации идет полным ходом и одновременно с этим понимаем, какие дополнительные сервисы будут необходимы для открытия неба гражданской беспилотной авиации. Один из них – формат «красной кнопки»».
По словам генерального директора «Аврора-БАС» Дмитрия Третьякова, внедрение сервиса станет шагом к повышению безопасности эксплуатации дронов и их интеграции в воздушном пространстве.
В компании добавили, что аналогичный сервис планируется разработать для других видов беспилотной техники, включая грузовики, чтобы централизовано информировать о необходимости экстренной остановки при возникновении проблем на маршруте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России прошли испытания системы автовождения для сельскохозяйственной техники. Первый беспилотный дорожный каток испытали на трассе М-12. Никитин заявил о запуске системы идентификации беспилотников до весны 2026 года.