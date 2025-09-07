  • Новость часаВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области
    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    7 сентября 2025, 10:17 • Новости дня

    АО «ГЛОНАСС» протестировало «красную кнопку» для принудительной посадки дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках форума «Крылья Сахалина» прошли испытания сервиса экстренной посадки гражданских дронов с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

    Испытания нового сервиса экстренного управления беспилотниками были организованы АО «ГЛОНАСС» совместно с компанией «Аврора-БАС», передает РИА «Новости». Для теста использовался дрон «Бражник», которому команда на экстренное прекращение полета передавалась через сотовую сеть госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В сценариях испытаний были успешно реализованы автоматический возврат аппарата в точку вылета и безопасное приземление, при этом после команды управление оператором отключалось, и дрон самостоятельно завершал полет по заданной программе.

    Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил: «Мы видим, что развитие единой системы идентификации идет полным ходом и одновременно с этим понимаем, какие дополнительные сервисы будут необходимы для открытия неба гражданской беспилотной авиации. Один из них – формат «красной кнопки»».

    По словам генерального директора «Аврора-БАС» Дмитрия Третьякова, внедрение сервиса станет шагом к повышению безопасности эксплуатации дронов и их интеграции в воздушном пространстве.

    В компании добавили, что аналогичный сервис планируется разработать для других видов беспилотной техники, включая грузовики, чтобы централизовано информировать о необходимости экстренной остановки при возникновении проблем на маршруте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России прошли испытания системы автовождения для сельскохозяйственной техники. Первый беспилотный дорожный каток испытали на трассе М-12. Никитин заявил о запуске системы идентификации беспилотников до весны 2026 года.

    6 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО

    Эксперт Мамрадзе заявил о падении реального доверия грузин к ЕС и НАТО

    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Население Грузии в реальности весьма скептически относится к перспективам сотрудничества с ЕС и НАТО, и результаты опросов не всегда это отражают, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан страны к ЕС – с 80 до 50 процентов и объяснял это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». На днях ЕС сообщил, что, по данным новых опросов, более 70 процентов граждан Грузии хотят вступления страны в Евросоюз.

    Как считает аналитик, «такие нестыковки в цифрах являются типичным для Грузии феноменом».

    «Скепсис в обществе к ЕС и тем более к НАТО налицо. Однако когда дело доходит до опросов или до официальных слов, то срабатывает определенный инстинкт – надо говорить «как положено», что мы стремимся в обе эти организации», – сказал Мамрадзе. «Иначе немедленно на тебя навесят ярлык «пророссийского предателя». И это довлеет над многими, даже если опросы проводятся инкогнито», – отметил он.

    «В реальности уровень доверия граждан в Грузии в ЕС на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки, – не более 50 процентов», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По словам эксперта, «что касается НАТО, про блок и про то, что Грузии обещали место в нем еще в 2008 году, как бы забыли».

    «На мой взгляд, поворотным моментом стало вступление в 2017 году в НАТО Черногории, которую Грузия объективно опережала по всем параметрам. Общество не могло не видеть этого – мы лучше, а приняли ее. Обидно! Понятно, что сработала геополитика, в том числе вопрос российских военных баз в Абхазии и Цхинвальском регионе (так в Грузии называют Южную Осетию – прим. ВЗГЛЯД). Но тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прямо заявил, что Грузия выполнила все домашние задания НАТО, и теперь мяч на стороне Североатлантического альянса. После этого натовцы сами перестали говорить о неких «домашних заданиях», выставление которых доходило до маразма», – сказал Мамрадзе.

    Он обратил внимание на то, что и грузинская оппозиция активно не фокусирует внимание на вступление Грузии в НАТО, делая акцент на членство в Евросоюзе. «События вокруг Украины сами показала, что «натовская морковка» закончилась, – считает эксперт. – Будем проводить совместные учения, совершенствовать армию, и это уже хорошо и, наверное, достаточно».

    По его словам, «снижение интереса к НАТО и ЕС вовсе не означает, что растут пророссийские настроения». «Есть «красная линия» – вопрос территориальной целостности. Да, следует развивать экономические, гуманитарные связи, туризм, но проблемы Абхазии и Южной Осетии, их признания Россией, – это принципиально для Грузии и ее общества», – сказал он.

    Аналитик назвал «верным» стремление Грузии углублять взаимодействие с другими соседями – Азербайджаном, Турцией и Арменией. «Этот курс стратегически важен, это позволяет Грузии и самой становиться сильнее и привлекательнее, и четче позиционировать себя в геополитике в роли важного звена экономических, энергетических проектов, в том числе крайне необходимых для Европы», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма. Президент Грузии помиловал лидеров оппозиции. Власти Тбилиси выразили возмущение по поводу утечки внутренней переписки в Брюсселе.

    Комментарии (6)
    6 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26

    Генерал Попов: Серийное производство ПД-26 может начаться через пять лет

    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Серийный выпуск нового двигателя ПД-26 может начаться в течение пяти лет, потому для этого нужно масштабировать узлы и агрегаты двигателя ПД-35, разработки которого были уже на финальной стадии, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. На необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26 указал президент Владимир Путин.

    «На авиационных выставках о двигателе ПД-26 ранее говорили намеками, разговоры о нем оставались за кадром, только думали о проекте нового самолета и двигателя к нему», – отмечает генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    Эксперт предположил, что двигатель ПД-26 будут устанавливать на самолеты, «близкие к тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76 и пассажирскому Ил-96». «У «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») были разработки нового транспортного самолета. Рано или поздно надо будет заменять двигатели на самолетах Ан-124 («Руслан»), двигатели для которого производились на украинском предприятии «Мотор Сич». Также в России рассчитывают на базе Ан-124 сделать новую модель», – рассуждает собеседник.

    По его словам, двигатель ПД-26 – это шаг к возрождению производства всей линейки военной и гражданской авиации на территории России. Попов напомнил, что ранее при создании двигателей ПД-8 и ПД-14 появились возможности масштабировать одну конструкцию в другую, «был создан новый подход в технологии разработки турбореактивных двигателей для самолетов новых поколений». Поэтому, скорее всего, «удачное проектирование перенесли на ПД-26, когда только получили эффективную отдачу от газогенератора с тягой 35 тонн».

    «Серийный выпуск данного двигателя может начаться в течение пяти лет. Это минимальный срок для подготовки подобного производства. Разработки ПД-35 были уже на финальной – стендовой базе испытаний, благодаря этому опыту нет больших рисков при испытаниях ПД-26. Практически нужно только масштабировать размерность двигателя, а также отдельных узлов и агрегатов. Наверняка уже существует большинство технических наработок и заложена промышленная производственная база», – предположил Попов.

    Финальные испытания ПД-26 будут проводиться на летающей лаборатории. Сейчас для этого используются самолеты Ил-76, на которых заменяется один из четырех двигателей.

    «Одновременно надо создавать будущую линию сборки, обучать инженерно-технический персонал, специалистов-станочников, которые будут строить турбину. Особенно сложны в производстве лопатки входного компрессора и непосредственно самой турбины. Для этого используются металлокерамические покрытия, а также различные титановые сплавы», – добавил генерал-майор.

    Попов считает, что сейчас нужно брать из загашников уникальные разработки авиационно-космической отрасли и «смелее реализовывать их».

    «Российские бренды должны возрождаться, они должны звучать везде, чтобы в мире знали, что мы никогда не вставали перед Западом на колени», – подчеркнул собеседник.

    Накануне в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – сказал Путин.

    По словам президента, реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил глава государства.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что этот тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах. Работы ведутся в сотрудничестве Министерства промышленности и торговли РФ и ПАО «Ил».

    Комментарии (19)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спонсировавшие украинскую армию иностранные компании стали врагами Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

    Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

    «Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

    Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

    Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

    Комментарии (8)
    6 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти рекомендовали гражданам срочно покинуть Белоруссию после задержания поляка по обвинению в шпионаже перед учениями «Запад-2025».

    МИД Польши рекомендовал гражданам покинуть Белоруссию, передает «Коммерсант». Ведомство заявило, что тем, кто уже находится в стране, следует уехать любыми доступными средствами. В официальном сообщении говорится, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать значительно сложнее или невозможной.

    Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул: «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее».

    Заявление последовало после задержания гражданина Польши 1998 года рождения на территории Белоруссии. По информации белорусских силовиков, поляк подозревается в сборе сведений о совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», запланированных на 12-16 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы. Белоруссия выразила протест Польше после этого задержания. Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

    Комментарии (7)
    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (7)
    6 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальные службы России способны отслеживать общение в самых различных мессенджерах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков, говоря о ситуации с WhatsApp и Telegram, заявил, что любые мессенджеры представляют собой «абсолютно прозрачную систему», передает ТАСС.

    «И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – указал он.

    По его словам, это необходимо учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

    До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин пояснял, что власти не принуждают граждан к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях.

    Ранее Песков заявлял, что иностранные мессенджеры необходимо сохрянять в России для поддержания конкуренции с отечественной платформой Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (25)
    6 сентября 2025, 11:00 • Новости дня
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка

    Работодатели с 2026 года получили право выплачивать сотрудникам миллион рублей

    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2026 году компании смогут поощрять сотрудников выплатой до 1 млн рублей за рождение ребенка без налоговых отчислений.

    Работодатели с 2026 года смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка без налогообложения, передает РИА «Новости» . Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.

    «С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», – заявил Абрамов.

    Эксперт отметил, что бизнес заинтересован в сохранении кадров и активно ищет способы стимулировать рождаемость. По словам Абрамова, работодатели предпочитают поддержать уже работающих сотрудников, чтобы увеличить их лояльность и быстрее вернуть их после декретного отпуска. Такой подход, по мнению председателя, выгоден и компаниям, и сотрудникам.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – развитие сотрудничества на Дальнем Востоке для мира и процветания.

    Ранее депутаты предложили освободить от НДФЛ женщин с детьми. А вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выступила против идеи установить оплату за рождение ребенка, отметив, что этот вопрос не связан с трудом.

    Комментарии (10)
    6 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразила свыше 2,5 тыс. целей на Украине с начала спецоперации, сообщил на стенде центра «Воин» на Восточном экономическом форуме командир группы Герой России снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

    По его словам, потери Вооруженных сил Украины от действий группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации превысили 2,5 тыс. целей, передает ТАСС.

    Якубов рассказал, что снайперская группа активно работала на курском направлении и сейчас находится в зоне спецоперации. «Группа продолжает работать. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей», – подчеркнул Якубов.

    Он также рассказал о планах по развитию снайпинга в России, отметив, что основам меткой стрельбы будут обучать детей, чтобы выявлять наиболее одаренных и предоставлять им дополнительное образование и навыки для будущей военной или спортивной карьеры. Якубов сообщил, что в рамках этой программы планируется работа как с учебным, так и с огнестрельным оружием, а также организация сборов для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту России единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии, позволяющий вести огонь на дистанции до 4 км. Россия внедрила новые тактики снайперской стрельбы в рамках спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 13:13 • Новости дня
    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы

    Во Владивостоке был задержан французский велосипедист Софьян Сехили

    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Владивостоке задержан велопутешественник из Франции Софиан Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    Французский велопутешественник Софиан Сехили был задержан во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России, передает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах Приморья, речь идет о попытке въезда в страну без необходимых разрешений.

    По информации издания «Еж» со ссылкой на французские СМИ, Сехили намеревался установить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. На момент задержания он уже во второй раз пытался попасть на территорию России. Первый раз спортсмен въехал в страну с территории Грузии, но в Астраханской области покинул Россию, чтобы продолжить путешествие по Казахстану, Таджикистану и Монголии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили ввести уголовную ответственность и тюремное заключение за попытку незаконного выезда за границу. Бывший замначальника полиции Одесской области покинул территорию Украины и сбежал за границу.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    Комментарии (12)
    6 сентября 2025, 17:04 • Новости дня
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Исследования продолжались несколько лет, из них три года были регламентированными доклиническими испытаниями, сказала Скворцова в интервью «Известиям».

    Вакцина готова к применению и ожидает разрешения на дальнейшие этапы, добавила она.

    По словам Скворцовой, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата даже при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания. Кроме того, отмечено увеличение выживаемости благодаря применению вакцины.

    Первой целью применения станет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находятся на продвинутом этапе.

    Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.

    До этого Гинцбург говорил, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.

    В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.

    Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.

    Комментарии (9)
    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 14:26 • Новости дня
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце августа в стамбульской мечети Чамлыджа российских граждан задержали за поцелуй, но вскоре их отпустили после дачи показаний полиции, сообщили в генеральном консульстве России.

    Инцидент произошел 26 августа в районе Ускюдар на азиатской стороне Стамбула, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    Россиянин и его подруга сначала фотографировались в мечети, затем поцеловались, что попало на видео и вызвало негативную реакцию. На допросе в полиции россиянин принес извинения и сообщил, что не знал о запрете на такие действия в мечети.

    Против пары завели уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей, по которому им может грозить до одного года тюрьмы.

    При этом в генконсульстве России заявили, что россиян действительно задерживали, но после разговора с полицией их отпустили на свободу. Дипломаты подчеркнули, что после инцидента россияне не обращались в генконсульство.

    Источник агентства пояснил, что пара уже покинула Турцию.

    Ранее 56-летнюю россиянку в Турции сбил автомобиль, она погибла.

    До этого в городе Караман в Турции микроавтобус с туристами из России перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, пострадали восемь человек.

    Комментарии (9)
    6 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей
    Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие по делу о поставках некачественных деталей для концерна «Калашников» включает уже восемь очных ставок между фигурантами и потерпевшими.

    Следственные органы провели восемь очных ставок по делу о поставках недоброкачественных компонентов концерну «Калашников», передает РИА «Новости». Материалы дела указывают, что в рамках предварительного следствия также были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов.

    По данным следствия, генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении у концерна «Калашников» по статье «Мошенничество». Компания «Интертехника» поставила полуфабрикаты деталей, заведомо не соответствовавшие техническим требованиям, для производства боеприпасов.

    В декабре 2024 года суд заключил под стражу гендиректора ООО «Ивановские ковши», который, по данным предварительного расследования, также является одним из учредителей «Интертехники». Алексей Морохов занимает руководящие посты в обеих компаниях.

    Учредителем и руководителем «Интертехники» также является Алексей Леденев, который, согласно его Telegram-каналу, имеет спортивные достижения и занимает активную общественную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил под домашний арест Юрия Чернышева, который дал показания на других фигурантов дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».

    Комментарии (5)
    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 - вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    15 лет назад, 7 сентября 2010 года при аварийной посадке Ту-154 на забытый аэродром в тайге на севере Коми спаслись все пассажиры рейса из Якутии в Москву. Пилоты заслуженно получили звезды Героев России. Но человеком, благодаря которому стало возможным «чудо на Ижме», был Сергей Сотников, годами поддерживавший списанную взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии. Подробности

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

