Прокурор запросил условный срок для отца погибших от дихлофоса детей
Гособвинитель в ходе заседания суда по делу против отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидом под Красноярском, запросил для обвиняемого условный срок заключения.
Представитель прокуратуры потребовал для обвиняемого два года условно, передает ТАСС.
Ранее отец погибших детей сообщал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.
Напомним, из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.
В ходе заседания суда свидетель защиты химик Сергей Сохранный заявил, что эксперты ошиблись в оценке токсичности дихлофоса, и этот препарат не мог убить нескольких детей.