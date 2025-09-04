Прокурор запросил условный срок для отца погибших от дихлофоса детей

Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине

Tекст: Дарья Григоренко

Ланьков заявил: «Я о такой практике не слышал. Но если мы будем считать это сообщение правдивым, то определенное гипотетическое объяснение тут можно предложить», передает Газета.Ru.

По словам Ланькова, северокорейское руководство опасается, что иностранные спецслужбы, в том числе российские и китайские, могут попытаться собрать информацию о здоровье Ким Чен Ына. Эксперт отметил, что есть косвенные признаки серьезных проблем со здоровьем у северокорейского лидера в последние годы. Он добавил, что руководство КНДР имеет веские основания скрывать не только наличие этих проблем, но и их характер, хотя подчеркнул, что это лишь предположение.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, как после переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пекине сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер.

Напомним, Путин провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры политиков начались в присутствии делегаций обеих стран, а затем продолжились в режиме тет-а-тет. Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus.