Свидетель заявил о невозможности гибели детей под Красноярском от дихлофоса

Tекст: Алексей Дегтярев

На заседании исследовали изъятые баллоны с инсектицидом и изучили паспорта безопасности препарата. Химик подчеркнул, что эксперты допустили ошибку, и что дихлофос якобы не является сильным ядом, передает ТАСС.

Сохранный добавил, что пестицид содержит синтетические пиретроиды, которые действуют избирательно на насекомых и не представляют большой опасности для человека.

«Расчеты показывают, что даже в двух баллонах дихлофоса содержится слишком мало вещества для отравления даже одного ребенка. Такое массовое отравление теоретически невозможно», – пояснил он.

В сентябре 2024 года в Красной Сопке четверо детей скончались от отравления компонентами инсектицидного средства. Их отец обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Суд приступил к рассмотрению дела в мае 2025 года.

Отец погибших детей заявлял о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.

Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.