Свидетель заявил о невозможности гибели детей под Красноярском от дихлофоса
В Красноярском крае на заседании Назаровского горсуда заслушали свидетеля защиты химика Сергея Сохранного, он заявил, что эксперты ошиблись в оценке токсичности дихлофоса, и этот препарат не мог убить нескольких детей, сообщили в краевой прокуратуре.
На заседании исследовали изъятые баллоны с инсектицидом и изучили паспорта безопасности препарата. Химик подчеркнул, что эксперты допустили ошибку, и что дихлофос якобы не является сильным ядом, передает ТАСС.
Сохранный добавил, что пестицид содержит синтетические пиретроиды, которые действуют избирательно на насекомых и не представляют большой опасности для человека.
«Расчеты показывают, что даже в двух баллонах дихлофоса содержится слишком мало вещества для отравления даже одного ребенка. Такое массовое отравление теоретически невозможно», – пояснил он.
В сентябре 2024 года в Красной Сопке четверо детей скончались от отравления компонентами инсектицидного средства. Их отец обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Суд приступил к рассмотрению дела в мае 2025 года.
Отец погибших детей заявлял о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.
Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.