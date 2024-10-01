Вентиляция не работала в доме, где погибли дети в Красноярском крае

Отец погибших детей заявил о неработающей вентиляции в доме в Красноярском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, отец двоих детей, погибших от отравления в поселке Красная Сопка Красноярского края, во время повторного допроса сообщил о проблемах с вентиляцией в доме, где проживала его семья, передает ТАСС.

Он уточнил, что вытяжка в доме не работала, что могло способствовать трагическому исходу.

Кроме того, мужчина рассказал, что обрабатывал дом дихлофосом из-за большого количества мух. Он распылял средство по всем комнатам, когда все члены семьи находились на улице, а окна оставались закрытыми. Следствие также добавило, что после обработки специфического запаха в доме не ощущалось.



Ранее в Красноярском крае был допрошен представитель новосибирской компании-производителя дихлофоса после трагического инцидента в поселке Красная Сопка, где погибли четверо детей. В данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против 34-летнего отца за причинение смерти по неосторожности. Мать погибших заявила, что дом не проветривали после обработки дихлофосом, что могло привести к трагедии.