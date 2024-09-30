В Красноярском крае похоронили четырех погибших от отравления детей

В Красной Сопке Красноярского края похоронили детей, погибших от токсичного отравления

Четверых детей, погибших в результате отравления, похоронили в поселке Красная Сопка Красноярского края, сообщает ТАСС. Траурная церемония началась от дома семьи погибших и продолжилась у Дома культуры, где собрались местные жители для прощания. Похороны состоялись на поселковом кладбище.

Все расходы на организацию похорон взяли на себя местные власти. Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев сообщил, что все десять сельсоветов района оказали поддержку и помощь семье. Он отметил, что утрата стала невосполнимой, и жители поселка объединились в общей скорби: «Вы сами сегодня видели, сколько было народу [на похоронах]». Пономарев также заверил, что семья не останется без внимания в будущем.

Трагедия произошла 21 сентября, когда в одной из семей поселка Красная Сопка двое детей в возрасте шести и 13 лет умерли от отравления. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а спустя еще один день – 12-летняя девочка. Судебные экспертизы выявили токсичное вещество в качестве причины отравления, однако расследование продолжается, и анализы продолжают проводиться для установления всех обстоятельств происшествия.

Накануне в Красноярском крае был допрошен представитель новосибирской компании-производителя дихлофоса после трагического инцидента. В данный моемнт рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против 34-летнего отца из поселка Красная Сопка за причинение смерти по неосторожности. Мать погибших заявила, что дом не проветривали после обработки дихлофосом, что могло привести к трагедии.