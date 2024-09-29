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Производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском
Представителя производителя дихлофоса из Новосибирска допросили после гибели четверых детей
В Красноярском крае допрошен представитель новосибирской компании-производителя дихлофоса после трагической сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как говорится в сообщении, представитель новосибирской компании, производящей инсектицидные средства, был допрошен в Красноярском крае после трагической гибели четырех детей, передает ТАСС. СК проводит расследование данного происшествия. В рамках следственных действий была проведена проверка на заводе производителя инсектицидов, а также изъята продукция для проведения необходимых исследований.
Также отмечено, что представители следствия продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, чтобы установить, могла ли продукция новосибирской компании стать причиной отравления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мать погибших детей в поселке Красноярского края заявила, что дом не проветривали после обработки дихлофосом, что могло привести к трагедии. В то же время родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, остаются под наблюдением врачей, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, в пробах отравившейся семьи из Красноярского края обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.