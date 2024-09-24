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    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    44 комментария
    24 сентября 2024, 14:16 • Новости дня

    Отец погибших в Красноярском крае детей рассказал о своем состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Отец детей смог дать короткий комментарий о своем самочувствии, отметив, что чувствует себя «нормально», хотя и не может пока свободно разговаривать, передает телеканал «360».

    Минздрав региона ранее заявил, что состояние супругов оценивается как удовлетворительное. О состоянии матери детей отец не смог дать информацию, так как звонок с ним прервался.

    Точная причина отравления пока не установлена. Однако прокуратура Красноярского края во вторник отметила, что основная версия связана с отравлением парами аэрозоля от насекомых, которым обрабатывали дом.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления, возбуждено уголовное дело. Краевой СК ранее сообщил, что следствие нашло инсектициды в еде отравившейся семьи под Красноярском.

    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    Инцидент произошел в школе Балаганска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во время перемены один из учеников с ножом и молотком напал на одноклассников в раздевалке перед физкультурой.

    В результате нападения, по предварительной информации, пострадали трое учеников. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

    В ведомстве добавили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность». С нападавшим работают правоохранители.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, возбуждено уголовное дело о халатности и организации убийства. После инцидента был задержан замдиректора школы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о его аресте.

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    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    23 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.

    Как заявил Зеленский в интервью журналу The New Yorker, многие лидеры были уверены в своем понимании ситуации, но при более детальном изучении осознавали сложность проблемы, передает ТАСС. «Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», – сказал украинский лидер.

    Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

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    23 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», откроют новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам, что подчеркнул Михаил Ковальчук.

    По мнению Ковальчука, создание в России плавучих атомных станций, особенно небольших, имеет особое значение для расширения услуг и освоения новых территорий, передает ТАСС.

    «Например, если поставить на [плавучую] платформу станцию «Елена-АМ», то можно передавать ее в лизинг любой стране – не обязательно продавать. Это совершенно новая экономика», – сказал он.

    Он подчеркнул, что «Елена-АМ» может быть использована для освоения Сибири и энергоснабжения территорий Арктики. Эти станции могут двигаться по рекам, таким как Обь и Енисей, обеспечивая энергоснабжение удаленных территорий, где отсутствуют дороги и электричество, указал Ковальчук.

    Кроме того, в пресс-службе Курчатовского института сообщили, что первую малую АЭС планируется построить и ввести в эксплуатацию до 2032 года. Она будет обладать номинальной тепловой мощностью 7 МВт и электрической мощностью не менее 200 кВт, чего достаточно для обогрева и освещения нескольких небольших поселков. Срок службы станции с одной загрузкой топливом будет составлять 40 лет.

    Ранее Ковальчук доложил президенту России Владимиру Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов.

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    23 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Задержанного за порчу могилы Маслякова направили в психлечебницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодого человека, обвиняемого в вандализме на могиле известного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, направили в психиатрическую больницу.

    Задержанный 2004 года рождения, по предварительным данным, будет проверен на вменяемость, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Накануне стало известно, что неизвестный разгромил могилу телеведущего.

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    23 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Медведь убил двух мужчин в дачном доме в Приморье

    СК: Медведь напал и убил двух мужчин в дачном доме в Приморье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В дачном доме рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае медведь напал на двоих мужчин, оба скончались, сообщили в региональном СУ СК.

    Ведомство проводит проверку по факту случившегося, передает РИА «Новости».

    По информации краевого Минлесхоза, инцидент произошел на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, погибшие – отец и сын. Накануне трагедии этот же медведь напал на собаку, убив ее, однако об этом инциденте своевременно не сообщили, добавили в министерстве.

    «В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника», – сообщил Минлесхоз.

    В июле жительница поселка Нижнеангарск в Бурятии погибла от нападения медведя во время рыбалки на берегу реки Душкачанка. В августе на Камчатке мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя, его госпитализировали с травмами руки и головы.

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    23 сентября 2024, 10:08 • Новости дня
    Россиянам посоветовали не спешить с досрочным погашением кредитов

    Финансист Пономарев призвал не гасить кредиты досрочно в ближайшие годы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы не стоит торопиться с досрочным погашением кредитов, так как текущие ставки по банковским депозитам могут обеспечить выгоду, превышающую расходы на обслуживание кредитов, заявил финансист Андрей Пономарев.

    Банк России и многие экономисты предполагали снижение ключевой ставки до конца года, но инфляция привела к ее росту, отметил Пономарев, передает «Газета.Ru». Скорее всего, уменьшение ставки начнется не раньше следующей весны, но возможно и позже, во второй половине 2025 года, полагает он.

    Это создает уникальную ситуацию, когда обслуживание существующих кредитов оказывается дешевле, чем ставки по депозитам, подчеркнул эксперт. По его словам, выгоднее положить свободные деньги на вклад, чем спешить с досрочным погашением кредита. Например, если кредит взят под 15% годовых, а деньги можно вложить под 18% годовых, то вклад покроет проценты по кредиту и даст дополнительный доход, пояснил Пономарев.

    Он привел статистику, что в июне – августе прошлого года средневзвешенные ставки по кредитам находились в диапазоне 15,21–15,55% годовых на срок от года до трех лет. Для кредитов более трех лет они составляли 11,87–12,3% годовых. Особенно заметна разница в ипотечных ставках, которые в первой половине 2024 года были 2–6% годовых. Сейчас средняя ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 17,63% годовых. По прогнозу эксперта, к 2025 году доходность вкладов еще увеличится.

    Напомним, Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре.

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    23 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Массовое ДТП парализовало юго-запад Москвы

    В Москве произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика, что привело к затруднению движения в этом районе.

    Как передает РИА «Новости», на юго-западе Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, когда столкнулись два автобуса, автомобиль такси и грузовик.

    На данный момент информация о пострадавших не поступала, сообщили в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Из-за происшествия движение в районе аварии оказалось затруднено. Это создало дополнительные проблемы для водителей, двигающихся в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве произошло столкновение грузовика и автобуса, в результате которого погиб человек. 

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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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