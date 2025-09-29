Кремль назвал причину паузы в переговорах с Киевом

Песков объяснил причину паузы в переговорах с нежеланием Киева вести диалог

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, пауза в переговорах между Россией и Украиной произошла по причине отказа Киева продолжать диалог, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ранее, в ходе встречи делегаций в Стамбуле, стороны обменялись документами и было предложено создать рабочие группы для обсуждения ключевых вопросов. Однако дальнейшее продвижение переговоров оказалось невозможным из-за отсутствия инициативы со стороны украинского руководства.

Песков подчеркнул, что на данный момент именно отказ Киева обсуждать предложения стал причиной возникновения переговорной паузы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил наличие «хорошего предложения по Украине», обсуждавшегося на Аляске и переданного Дональду Трампу для рассмотрения в Вашингтоне

Песков заявил, что динамики в вопросе переговоров между Россией и Украиной нет, как и ответа на предложения контактной группы после третьего раунда в Стамбуле.

Глава МИД России Сергей Лавров представил хронологию заявлений украинских лидеров, наглядно показавшую противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

