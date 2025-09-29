Tекст: Ирма Каплан

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Киев пока никак не отреагировал на предложения по созданию трех рабочих групп для прицельного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

«Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», – сообщил представитель Кремля.

Напомним, во время переговоров в Стамбуле в июле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

Лавров также представил, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией.

