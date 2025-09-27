Tекст: Мария Иванова

Сергей Лавров на пресс-конференции подробно зачитал журналистам, как менялась позиция Киева по переговорам с Москвой, передает ТАСС.

Лавров отметил, что специально попросил подготовить для себя подборку заявлений украинских лидеров, чтобы наглядно продемонстрировать нелогичность их подхода.

Министр напомнил, что после провала переговоров в апреле 2022 года, по его словам, инициированного запретом со стороны Британии, Владимир Зеленский занял жесткую позицию.

«Мы можем сражаться с Россией и десять лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», – процитировал Лавров заявление Зеленского от 17 апреля 2022 года.

Однако уже 1 октября 2022 года Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Москвой, но с другим президентом, а не с Владимиром Путиным.

Позже, 22 марта 2023 года, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности Украины.

Заявления делали «те же люди, которые через год стали говорить, что Путин убегает от них».

«Судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский», – резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

Лавров также назвал политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

Он предупредил: любая агрессия против России получит решительный отпор.