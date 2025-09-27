Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Авиаслужбы Латвии предупредили о сбоях GPS в небе страны
В воздушном пространстве Латвии возможно возникновение сбоев системы GPS из-за помех спутниковой навигации, что может привести к потере связи, сообщил источник в авиадиспетчерских службах страны.
Сбои в работе системы GPS могут возникать в воздушном пространстве Латвии из-за помех в спутниковой навигационной системе, передает ТАСС. В авиадиспетчерских службах страны уточнили: «Возможна некорректная работа системы GPS в пределах воздушного пространства страны, в том числе полная потеря связи или передача ошибочных показаний времени из-за помех в спутниковой навигационной системе». При этом не сообщается, с чем конкретно связаны такие перебои.
Официальное предупреждение о возможных сбоях GPS действует до утра 21 октября и доведено до всех пользователей воздушного пространства. Стандартные навигационные средства, включая первичную радиолокацию, голосовую связь и системы захода на посадку, функционируют в штатном режиме.
Ранее власти Латвии приняли решение закрывать в ночные часы воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией, для полетов на высотах до 6 км до 8 октября. Полеты в этой зоне в указанные периоды возможны лишь по разрешению военных властей Латвии.
