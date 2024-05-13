НАТО не знает, что делать со сбоями в работе GPS над Балтийским морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает слова Скшипчака издание Fakt, самое худшее в этой ситуации то, что НАТО беспомощен и не знает, что делать в данный момент, передает РИА «Новости».

При этом в создании помех в работе GPS он обвинил Россию, не приведя никаких доказательств. Как напомнил генерал, поскольку от правильной работы GPS зависит функционирование западного оружия, часть арсеналов стран НАТО может быть выведена из строя.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест в связи с помехами сигналу GPS, в которых Таллин обвиняет Москву.