Суд отстранил от должности ректора СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Суд отстранил ректора СПбГУП Запесоцкого из-за иска Генпрокуратуры о недвижимости
Арбитражный суд Петербурга временно отстранил ректора СПбГУП Александра Запесоцкого, запретив университету заключать с ним новые трудовые договоры.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александра Запесоцкого в рамках иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых профсоюзов России, пишет ТАСС.
В материалах дела указано, что надзорное ведомство мотивировало просьбу возможностью организации несогласованных мероприятий против изъятия имущества, для чего Запесоцкий мог бы привлечь студентов и сотрудников вуза.
По определению суда, временное исполнение обязанностей ректора возложено на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Суд также запретил университету заключать с отстраненным руководителем договор внутреннего совместительства.
Генпрокуратура настаивает на изъятии в пользу государства ряда объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, включая общежитие на 1200 мест, учебный корпус площадью 46,4 тыс. квадратных метров и учебно-бытовой корпус с гостиницей площадью около 7 тыс. квадратных метров. По ходатайству прокуратуры, слушания по делу перенесены с 20 ноября на 9 октября.
