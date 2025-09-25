Суд отстранил от должности ректора СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Суд отстранил ректора СПбГУП Запесоцкого из-за иска Генпрокуратуры о недвижимости

Tекст: Елизавета Шишкова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отстранил от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александра Запесоцкого в рамках иска Генеральной прокуратуры о возврате государству недвижимости Федерации независимых профсоюзов России, пишет ТАСС.

В материалах дела указано, что надзорное ведомство мотивировало просьбу возможностью организации несогласованных мероприятий против изъятия имущества, для чего Запесоцкий мог бы привлечь студентов и сотрудников вуза.

По определению суда, временное исполнение обязанностей ректора возложено на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Суд также запретил университету заключать с отстраненным руководителем договор внутреннего совместительства.

Генпрокуратура настаивает на изъятии в пользу государства ряда объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов, включая общежитие на 1200 мест, учебный корпус площадью 46,4 тыс. квадратных метров и учебно-бытовой корпус с гостиницей площадью около 7 тыс. квадратных метров. По ходатайству прокуратуры, слушания по делу перенесены с 20 ноября на 9 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший ректор Казанского университета Ильшат Гафуров получил 22 года колонии строгого режима по делу об убийстве депутата Айдара Исрафилова и попытке организации покушения.

Ранее ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств. В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.