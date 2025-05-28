Экс-ректор КФУ Гафуров получил 22 года колонии строгого режима

Суд признал экс-ректора КФУ Гафурова виновным в подстрекательстве к убийству

Tекст: Елизавета Шишкова

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову, признав его виновным в подстрекательстве к убийству депутата Айдара Исрафилова, сообщает «Реальное время».

Суд также учел участие Гафурова в подготовке неудавшегося покушения на Исрафилова и по совокупности приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Гособвинитель ранее просил назначить 25 лет лишения свободы и удовлетворить гражданские иски на 185 млн рублей. Суд постановил взыскать с Гафурова 60 млн рублей в пользу вдовы и детей погибшего.

В ходе процесса Гафуров и его адвокаты настаивали на его невиновности, они говорили, что обвинения построены на недостоверных показаниях осужденного лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Защита указывала на отсутствие объективных доказательств и опровергала мотив преступления.

Ильшат Гафуров, профессор и доктор экономических наук, возглавлял КФУ с 2010 года и является депутатом Госсовета Татарстана с 1995 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был задержан и этапирован в Москву в 2021 году. Он заявил, что не признает вину в причастности к убийству.