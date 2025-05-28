Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Экс-ректор КФУ Гафуров получил 22 года колонии строгого режима
Суд признал экс-ректора КФУ Гафурова виновным в подстрекательстве к убийству
Бывший ректор Казанского университета Ильшат Гафуров получил 22 года колонии строгого режима за подстрекательство к убийству депутата Айдара Исрафилова и попытку организации покушения.
Савеловский районный суд Москвы вынес приговор экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову, признав его виновным в подстрекательстве к убийству депутата Айдара Исрафилова, сообщает «Реальное время».
Суд также учел участие Гафурова в подготовке неудавшегося покушения на Исрафилова и по совокупности приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.
Гособвинитель ранее просил назначить 25 лет лишения свободы и удовлетворить гражданские иски на 185 млн рублей. Суд постановил взыскать с Гафурова 60 млн рублей в пользу вдовы и детей погибшего.
В ходе процесса Гафуров и его адвокаты настаивали на его невиновности, они говорили, что обвинения построены на недостоверных показаниях осужденного лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Защита указывала на отсутствие объективных доказательств и опровергала мотив преступления.
Ильшат Гафуров, профессор и доктор экономических наук, возглавлял КФУ с 2010 года и является депутатом Госсовета Татарстана с 1995 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был задержан и этапирован в Москву в 2021 году. Он заявил, что не признает вину в причастности к убийству.