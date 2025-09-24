Песков отметил самоотверженную работу российских губернаторов

Tекст: Алексей Дегтярев

Ситуация в регионах заметно улучшилась, растет эффективность взаимодействия между руководством субъектов и гражданами, сказал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.

«Многие губернаторы, что называется, не жалеют живота своего. Работают днем и ночью, проводят прямые линии, чтобы понимать пульс своего региона», – сказал он.

Главы регионов уделяют внимание даже самым отдаленным территориям своих субъектов, и такие усилия заслуживают самой высокой оценки.

В то же время Песков признал, что не все бытовые вопросы граждан можно решить, и ситуация с удовлетворением жалоб еще далека от идеала. Тем не менее, он отметил, что у граждан есть право обращаться с проблемами и рассчитывать на реакцию власти.

Ранее Песков отмечал, что президент Владимир Путин положительно относится к тому, что ветераны специальной военной операции, окончившие программу «Время героев», продвигаются во властные структуры.

Глава государства также призывал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты.