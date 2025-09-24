Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Песков отметил самоотверженную работу российских губернаторов
Главы российских регионов работают самоотверженно, их усилия способствуют улучшению обратной связи с жителями, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ситуация в регионах заметно улучшилась, растет эффективность взаимодействия между руководством субъектов и гражданами, сказал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.
«Многие губернаторы, что называется, не жалеют живота своего. Работают днем и ночью, проводят прямые линии, чтобы понимать пульс своего региона», – сказал он.
Главы регионов уделяют внимание даже самым отдаленным территориям своих субъектов, и такие усилия заслуживают самой высокой оценки.
В то же время Песков признал, что не все бытовые вопросы граждан можно решить, и ситуация с удовлетворением жалоб еще далека от идеала. Тем не менее, он отметил, что у граждан есть право обращаться с проблемами и рассчитывать на реакцию власти.
Ранее Песков отмечал, что президент Владимир Путин положительно относится к тому, что ветераны специальной военной операции, окончившие программу «Время героев», продвигаются во властные структуры.
Глава государства также призывал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты.