Житель НАО ударил ножом собутыльника после спора о песне мамонтенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в НАО, двое мужчин вместе распивали спиртное на кухне поздней ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

В три часа ночи между ними вспыхнула ссора из-за проигрывания музыки из мультфильма: один из мужчин громко и грубо требовал поставить песню мамонтенка.

В ответ на грубые слова собутыльника обвиняемый взял кухонный нож и ударил его в спину. После случившегося мужчина помог раненому добраться до дивана, а сам обратился к соседям с просьбой вызвать медиков.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. На суде обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. В августе его приговорили к двум годам колонии.

В апреле 2024 года в Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких, по подозрению в его убийстве задержан собутыльник погибшего.

До этого в столице осудили сатанистов, обвиняемых в нескольких ритуальных убийствах. Их приговорили к различным срокам: от 13 лет до пожизненного заключения.