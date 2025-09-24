Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Житель НАО ударил ножом собутыльника после спора о песне мамонтенка
Проживающий в Ненецком автономном округе мужчина заявил, что ранил собутыльника кухонным ножом из-за спора о песне из мультфильма «Мама для мамонтенка», его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел в НАО, двое мужчин вместе распивали спиртное на кухне поздней ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.
В три часа ночи между ними вспыхнула ссора из-за проигрывания музыки из мультфильма: один из мужчин громко и грубо требовал поставить песню мамонтенка.
В ответ на грубые слова собутыльника обвиняемый взял кухонный нож и ударил его в спину. После случившегося мужчина помог раненому добраться до дивана, а сам обратился к соседям с просьбой вызвать медиков.
Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. На суде обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. В августе его приговорили к двум годам колонии.
В апреле 2024 года в Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких, по подозрению в его убийстве задержан собутыльник погибшего.
До этого в столице осудили сатанистов, обвиняемых в нескольких ритуальных убийствах. Их приговорили к различным срокам: от 13 лет до пожизненного заключения.