Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
Тело мужчины с монтажной пеной в легких обнаружено в Москве
Полицейские в Москве задержали мужчину, который залил монтажную пену в легкие собутыльнику
Тело мужчины с монтажной пеной в легких нашли в центре Москвы, по подозрению в его убийстве задержан собутыльник погибшего, сообщили в столичном СУ СКР.
По данным следствия, тело мужчины было найдено в подвале одной из организаций на Таганской площади. У него была травма головы и «инородное вещество» в легких, за убийство был задержан его знакомый, передает РИА «Новости».
Источник в правоохранительных органах сообщил, что между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков: подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.
Ранее в Москве был вынесен приговор сатанистам, обвиняемым в нескольких ритуальных убийствах. Их приговорили к различным срокам: от 13 лет до пожизненного заключения.