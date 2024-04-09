Тело мужчины с монтажной пеной в легких обнаружено в Москве

Полицейские в Москве задержали мужчину, который залил монтажную пену в легкие собутыльнику

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, тело мужчины было найдено в подвале одной из организаций на Таганской площади. У него была травма головы и «инородное вещество» в легких, за убийство был задержан его знакомый, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков: подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.

Ранее в Москве был вынесен приговор сатанистам, обвиняемым в нескольких ритуальных убийствах. Их приговорили к различным срокам: от 13 лет до пожизненного заключения.