Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
Российские истребители МиГ-29 прибыли на базу в Шираз, а Су-35 начнут поступать в Иран поэтапно.
Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла в Иран, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд.
Он заявил: «Российские МиГ-29 прибыли в Иран в качестве краткосрочного решения и находятся сейчас в Ширазе. Для долгосрочных решений постепенно прибывают истребители Су-35».
Портал Didban Iran уточнил, что поставка МиГ-29 рассматривается как временная мера для усиления ВВС Ирана. Су-35 будут поступать партиями в рамках долгосрочного соглашения с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке шагов Европы по восстановлению санкций против Ирана после их отмены в 2015 году.