Пушков: Провокации Запада против России будут множиться

Tекст: Дарья Григоренко

Он в своем Telegram-канале подчеркнул: «Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на (президента США Дональда) Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы… Никакого нарушения ее границ не было».

Пушков также выразил мнение, что подобные инциденты будут только учащаться. По его словам, западные политические круги, враждебные России, стремятся убедить общественность в том, что Москва якобы готовится напасть на одну из стран НАТО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России. Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.