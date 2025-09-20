Shaman появился на красной дорожке «Интервидения» с певицей из Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса «Интервидение» собрала известных артистов и гостей, которые прошли по дорожке перед началом конкурса. Среди первых гостей появились заслуженный артист России Дима Билан, заслуженная артистка России Зара, группа «Новые самоцветы», а также член жюри от России Игорь Матвиенко.передает РИА «Новости».

На дорожке также были замечены певица Соя, телеведущая Ольга Бузова, певица Ольга Серябкина, телеведущая Юлия Барановская и популярные коллективы «Фабрика», «Корни» и «Город 312». Ярким моментом стала появление Ярослава Дронова (Shaman), представляющего Россию на конкурсе.

Shaman пришел на красную ковровую дорожку вместе с участницей от Саудовской Аравии Зейной Имад. Артист выбрал для выхода белый пиджак и черные брюки. «Я русский!» – с таким заявлением выступил Shaman перед гостями и журналистами. Участница от Саудовской Аравии предстала в традиционном национальном костюме.

Ранее финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025» состоится в Москве в субботу на площадке Live Arena, рассчитанной на 11 тыс. зрителей.

Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина. В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

Победитель «Интервидения-2025» получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) выступит под девятым номером.