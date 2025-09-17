Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
CBS News: ФБР признало наезд на ворота здания ведомства в Питтсбурге терактом
ФБР квалифицировало наезд автомобиля на ворота здания ведомства в Питтсбурге как террористический акт, заявив о целенаправленном характере происшествия, сообщил канал CBS News со ссылкой на представителя ведомства.
Федеральное бюро расследований США расценило наезд автомобиля на ворота своего здания в Питтсбурге как террористическую атаку, передает ТАСС.
Кристофер Джордано из ФБР в Питтсбурге заявил: «Мы рассматриваем это как террористический акт против ФБР. Это была целенаправленная атака на здание». Его слова привел телеканал CBS News.
Телеканал ABC News уточнил, что автомобиль врезался в металлические ворота возле охраны. Подробности о мотивах злоумышленника и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются.
