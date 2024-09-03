Кортеж кандидата в вице-президенты от Харрис попал в ДТП

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что один из автомобилей врезался в впереди идущий, а затем «получил удар сзади» Кортеж направлялся в Милуоки, где у Уолца запланирована речь, передает ТАСС.

Один из находившихся в микроавтобусе людей, где были представители прессы, сломал руку.

Автомобиль самого политика в аварию не попал. Позже Уолц позднее сообщил, что несколько человек в результате аварии получили «незначительные травмы», но их жизням ничто не угрожает.

Губернатор от Миннесоты Тим Уолц официально согласился на выдвижение своей кандидатуры на должность вице-президента США от Демократической партии на выборах в ноябре. Он станет напарником кандидатом в президенты США от Демпартии Камалой Харрис.