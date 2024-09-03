Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Кортеж кандидата в вице-президенты от Харрис попал в ДТП
Кортеж кандидата в вице-президенты от Харрис попал в ДТП
Несколько автомобилей из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца попали в ДТП в городе Милуоки (штат Висконсин), сообщили в пуле Белого дома.
Отмечается, что один из автомобилей врезался в впереди идущий, а затем «получил удар сзади» Кортеж направлялся в Милуоки, где у Уолца запланирована речь, передает ТАСС.
Один из находившихся в микроавтобусе людей, где были представители прессы, сломал руку.
Автомобиль самого политика в аварию не попал. Позже Уолц позднее сообщил, что несколько человек в результате аварии получили «незначительные травмы», но их жизням ничто не угрожает.
Губернатор от Миннесоты Тим Уолц официально согласился на выдвижение своей кандидатуры на должность вице-президента США от Демократической партии на выборах в ноябре. Он станет напарником кандидатом в президенты США от Демпартии Камалой Харрис.