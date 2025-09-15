Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Махонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
На выборах губернатора Пермского края одержал победу действующий глава региона Дмитрий Махонин, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Махонин, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал на выборах главы региона 70,94% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, получившая 10,3% голосов. Депутат заксобрания от ЛДПР Олег Постников набрал 7,89% голосов, а глава «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов, представляющий партию «Новые люди», – 5,87%, Людмила Караваева от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 3,26%, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, а Мария Костюк выиграла выборы губернатора в Еврейской автономной области. На выборах губернатора Курской области главой региона избран Александр Хинштейн, в Свердловской области – Денис Паслер, в Архангельской области – Александр Цыбульский, победителем на выборах губернатора Брянской области стал Александр Богомаз.