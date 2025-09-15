Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области
Действующий губернатор Александр Цыбульский («Единая Россия») получил 67,32% голосов на выборах главы Архангельской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Второе место заняла Мария Харченко из ЛДПР, набравшая 10,59%. Олег Черненко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получил 8,1%, Роман Лябихов от КПРФ – 4,76%. Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива») набрала 3,94%, а Алексей Буглак (Партия пенсионеров) – 3,85%, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки, Мария Костюк победила на выборах главы ЕАО, губернатором Курской области избран Александр Хинштейн, на выборах губернатора Свердловской области побеждает Денис Паслер.