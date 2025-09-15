Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области

На выборах в России проголосовали более 16 млн человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, более 16 млн человек уже приняли участие в выборах разного уровня в регионах России, еще свыше 1,4 млн избирателей проголосовали дистанционно, передает ТАСС. Памфилова сообщила, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 1 млн 471 тыс. человек, что составляет свыше 85% от числа заявивших желание проголосовать онлайн.

Памфилова также рассказала о кибератаках на инфраструктуру выборов. С начала голосования было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал Центризбиркома и более 300 попыток взлома системы дистанционного электронного голосования. Она отметила: «На войне как на войне».

Глава ЦИК подчеркнула, что система продолжает работу в штатном режиме несмотря на попытки вмешательства.

