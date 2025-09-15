Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области
На выборах губернатора Свердловской области побеждает врио главы региона Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Паслер одержал победу с результатом 61,3% голосов. Кандидат от КПРФ Александр Ивачев занял второе место, получив 15,25% голосов. Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов набрал 12,66%. Заместитель председателя комитета заксобрания области по региональной политике Александр Каптюг, выдвинутый ЛДПР, получил 6,09%. Кандидат от партии «Новые люди» Рант Краев собрал 2,72% голосов избирателей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов. Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк также победила на выборах, получив поддержку 83,02% избирателей. Губернатором Курской области избран врио главы региона Александр Хинштейн.