Победителем на выборах губернатора Брянской области стал Александр Богомаз
На выборах губернатора Брянской области действующий руководитель региона Александр Богомаз, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 78,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий занял второе место с результатом 10,72%. Геннадий Селебин, представляющий партию «Родина», получил 3,56% голосов. Алексей Тимошков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрал 5,52%, передает ТАСС.
