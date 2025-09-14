Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»

Tекст: Ольга Иванова

О готовящемся запуске первого энергоблока на АЭС «Аккую» сообщил генеральный директор компании «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, его слова приводят РИА «Новости». По словам Буцких, сейчас проводятся пусконаладочные мероприятия: проверяется функционирование оборудования и систем, ведется подготовка к безопасной эксплуатации.

Глава компании подчеркнул, что после завершения текущих работ специалисты перейдут непосредственно к этапу запуска первого энергоблока.

Часть систем станции будет работать в режиме обычной эксплуатации, остальные предназначены для обеспечения безопасности. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что работы на объекте продвигаются несмотря на санкционное давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция завершила испытания клиринговой схемы для финансирования строительства АЭС «Аккую».

На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.