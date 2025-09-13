Явка на выборах губернатора Ленобласти превысила 46% за два дня

Стало известно о почти 46,8% явки на выборах губернатора Ленобласти

Tекст: Денис Тельманов

Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней составила почти 46,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. По его словам, на 20:00 второго дня проголосовало 669 299 избирателей.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября на 1 014 избирательных участках в Ленинградской области. Еще 44 экстерриториальных участка действуют в шести других регионах России, всего задействовано 1 058 участков. В списки избирателей внесены 1 434 735 человек.

На пост губернатора претендуют действующий глава Александра Дрозденко от «Единой России», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Андрей Лебедев от ЛДПР, Сергей Лисовский от партии «Зеленые» и Игорь Новиков от «Справедливой России – Патриоты – За Правду».

Единый день голосования в России проходит с 12 по 14 сентября. В этот период в 20 регионах выбирают губернаторов, а в других субъектах – депутатов региональных парламентов и представительных органов городов. Всего в России проходит около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина избирателей Брянской области приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа. Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.