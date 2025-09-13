Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 29%

За два дня явка избирателей на выборах губернатора достигла 29,35%

Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Новгородской области достигла 29,35%, передает ТАСС. По информации областного избиркома, к 20:00 по московскому времени проголосовали более 137 тыс. избирателей.

Избирательные участки завершили работу во второй день голосования, однако по дистанционному электронному голосованию процесс продолжается. По данным на 20:30, через ДЭГ проголосовали более 83% избирателей.

Среди районов области наибольшую явку продемонстрировали Мошенской округ (52,49%) и Поддорский округ (45,12%). В Великом Новгороде явка составила 23,59%.

В выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Александр Дронов от «Единой России», Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в московских центрах госуслуг, гостинице и метро открыли 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования. Российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы и готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов в середине сентября.