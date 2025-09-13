Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 29%
За два дня явка избирателей на выборах губернатора достигла 29,35%
В Новгородской области по итогам двух дней голосования на выборах губернатора проголосовали более 137 тысяч человек, что составило почти треть избирателей.
Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Новгородской области достигла 29,35%, передает ТАСС. По информации областного избиркома, к 20:00 по московскому времени проголосовали более 137 тыс. избирателей.
Избирательные участки завершили работу во второй день голосования, однако по дистанционному электронному голосованию процесс продолжается. По данным на 20:30, через ДЭГ проголосовали более 83% избирателей.
Среди районов области наибольшую явку продемонстрировали Мошенской округ (52,49%) и Поддорский округ (45,12%). В Великом Новгороде явка составила 23,59%.
В выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Александр Дронов от «Единой России», Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).
в московских центрах госуслуг, гостинице и метро открыли 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования.