Эксперты указали на высокий интерес избирателей к выборам глав регионов

Эксперты объяснили поддержку действующей власти на выборах глав регионов

Tекст: Олег Исайченко

«В Единый день голосования с 12 по 14 сентября в 81 регионе пройдут более пяти тысяч избирательных кампаний, в ходе которых определятся главы 21 субъектов, а также 47 тыс. региональных и муниципальных депутатов. Участие в электоральных процедурах смогут принять почти 55 млн граждан», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Эксперты и социологические службы прогнозируют победу в первом туре всех действующих губернаторов и врио. Подобная ситуация во многом объясняется сохраняющейся «консолидацией общества вокруг президента и флага». Кроме того, значимую роль играет доверие к кандидатам, назначенным Владимиром Путиным на посты врио, отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России.

Что касается рейтингов кандидатов, то Виктор Потуремский, директор по политическому анализу ИНСОМАР, представил электоральный расчет по результатам мониторинговых замеров* за период с марта по август.

«В Калужской области безусловный лидер и претендент на победу – действующий губернатор Владислав Шапша с прогнозом в 78%. В Курской области у врио главы региона Александра Хинштейна уверенные 79%. В Еврейской автономной области сильны позиции у Марии Костюк с 74% голосов, а в Камчатском крае – у Владимира Солодова с 59%», – сообщил эксперт.

«В Архангельской области лидирует Александр Цыбульский с 69,6%, в Брянской – Александр Богомаз с 75,9%, в Ростовской – Юрий Слюсарь с 79,4%. В Тамбовской области у Евгения Первышова 80,1%, в Коми у Ростислава Гольштейна 72,6%. За Олега Николаева в Чувашии готовы проголосовать 72,2% избирателей», – сообщил Роман Бумагин, руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМ, ссылаясь на электоральные расчеты** по состоянию на август.

«В Ленинградской области лидером является Александр Дрозденко с 82,8%, в Оренбургской – Евгений Солнцев с 75,9%, в Иркутской – Игорь Кобзев с 71,8%. В Костромской области у Сергея Ситникова 69,3%, в Новгородской – у Александра Дронова 64,9%. В Свердловской области Денис Паслер набирает 54,1%, в Севастополе – Михаил Развожаев с 79,7%, а в Краснодарском крае – Вениамин Кондратьев с 74,1%», – добавляет Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ по итогам расчетов***.

В то же время глава Татарстана может набрать 84% голосов, а в Пермском крае лидирует Дмитрий Махонин с 74%, дополнил Ефим Фидря, замдиректора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ.****

Такие электоральные расчеты подтверждают устойчивость политической ситуации во всех регионах. По мнению эксперта ЭИСИ Анны Федоровой, у граждан сохраняется выраженный запрос на общественную стабильность и системное видение развития субъектов, что объясняет намерение избирателей поддерживать действующую власть. «Ключевым фактором успеха остается поддержка кандидатов со стороны президента», – уточнила эксперт.

Вместе с тем социологи отмечают стабильно высокий интерес к выборам, несмотря на отсутствие в избирательных кампаниях элементов шоу. Как пояснила Федорова, это способствовало формированию в России нового «золотого стандарта избирательной кампании», состоящего из нескольких элементов.

«Среди них регулярные выезды кандидатов в муниципалитеты и открытый диалог с гражданами. Губернаторы и врио ориентированы не на лозунговую конкуренцию, а на конкретные проекты и стратегии развития регионов, что мобилизует активную часть общества. В губернаторские кампании активно внедряются разнообразные инициативы – от развлекательных до медицинских программ и проектов по активному долголетию. В итоге выборы выигрывают те, кто предлагает и реализует социальные проекты», – указал Федорова.

При этом для всех участников процесса важна легитимность избирательных кампаний. Кроме того, большинство лидирующих кандидатов смогли сформировать внятное политическое предложение, которое поддерживает значительная часть избирателей – по крайней мере, согласно социологическим данным, резюмировал Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

*Электоральный расчет производился с использованием математического моделирования на основании результатов 3-6 волн исследования в марте-августе. Телефонный опрос, выборка 1,2 тыс. респондентов на регион в каждой волне. Максимально допустимая статистическая погрешность 2,9%.

**Сроки проведения полевых работ – 9-22 августа. Метод: поквартирный опрос населения 18 лет и старше. Объем выборки в каждом опросе – 1,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

***Период проведения: 5-19 августа. Метод: комбинированный – телефонный и поквартирный. Объем выборки – 1,6 тыс. граждан России 18 лет и старше. Статистическая погрешность – 2,5%.

****Данные основаны на математической модели и социологической части. Метод: три волны телефонных опросов по 1,2 тыс. человек в каждом регионе. Погрешность – 2,9%.