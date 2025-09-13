Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.0 комментариев
Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила показатель 2022 года
Явка на выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04%
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области составила 31,04% к 20.00 второго дня голосования.
Указанный показатель на 2,57 процентных пункта выше, чем итоговая явка на прошлых выборах главы региона, прошедших в 2022 году, когда она составила 28,47%, передает ТАСС.
В избиркоме подчеркнули, что данные учитывают дистанционное электронное голосование. Выборы проходят в течение трех дней, с 12 по 14 сентября.
В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди») и Денис Паслер («Единая Россия»).
В марте президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы региона.