Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.12 комментариев
Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.
Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Указывается, что Куйвашев покинул пост «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву, выпускнику «Школы губернаторов».