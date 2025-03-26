Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Tекст: Антон Антонов

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

«Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.