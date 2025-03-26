Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

Tекст: Антон Антонов

Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

«Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).