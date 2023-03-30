Слушатель «школы губернаторов» возглавил правительство ДНР

Эрдоган заявил, что не даст втянуть Турцию в войну против России

Президент Турции Эрдоган сообщил о возможности визита Путина в апреле

Глава Российского государства Владимир Путин может посетить Турцию в конце апреля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заверил, что не даст втянуть Турцию в войну против России.

Визит может состояться 27 апреля. В этот день планируется произвести загрузку топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

Эрдоган предположил, что, «возможно, господин Путин тоже приедет». «Или мы вместе подключимся через онлайн-систему», – сказал Эрдоган, выразив надежду, что будет сделан «первый шаг».

Эрдоган заявил, что не даст «втянуть» Турцию «в войну» против России. «Это один из наших предвыборных слоганов», – сказал он, отметив предпринятые усилия, которые не позволили «западному клубу» сделать это. Турция намерена быть «посредником» между Россией и Украиной.

Президент Турции раскритиковал планы оппозиции пересмотреть проект возводимой с Россией АЭС, на которой в течение пяти лет планируется запустить еще три энергоблока. Как рассказал Эрдоган, он предупреждал канцлера Германии Олафа Шольца, что решение Берлина закрыть свои АЭС – это ошибка. По словам Эрдогана, Шольц ответил, что таково желание Европы. А сейчас, отметил Эрдоган, Германия возвращается к атомной энергетике и углю. Он заверил, что Турция не окажется в подобной ситуации.

Напомним, о возможности такого визита заявляли СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что визит не готовится. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.