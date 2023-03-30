Пушилин предложил на пост премьер-министра ДНР кандидатуру Евгения Солнцева

Врио главы ДНР Денис Пушилин предложил Народному совету (парламенту) ДНР на должность премьер-министра республики кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева.

«Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство, а этот блок показал высокую результативность», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также правительство ДНР формально уходит в отставку, но продолжит работать дальше до формирования нового состава. «Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав правительства у нас сильный, с задачами справляется», – отметил Пушилин.

Евгений Солнцев был назначен заместителем главы правительства ДНР 8 июня 2022 года, позднее стал его первым заместителем. Курировал вопросы строительства, ЖКХ и транспорта.

До назначения в ДНР Солнцев занимал должность помощника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а еще раньше возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Участвовал в развитии транспортной инфраструктуры Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде, а также в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области.

По решению президента был награжден орденом Дружбы.