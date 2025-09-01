Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия

Tекст: Ирма Каплан

«Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.