Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия
Украинские правоохранители обнародовали снимок, на котором видно задержание мужчины по делу об убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия.
Снимок был опубликован украинской полицией, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
На фото зафиксирован момент задержания подозреваемого в доме.
Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.
Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.