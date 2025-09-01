Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.4 комментария
Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
Предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, написал в Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.
«Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.
Напомним, 30 августа во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.
Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.
Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.