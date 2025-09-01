Tекст: Ирма Каплан

«Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.

Клименко добавил, что через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.

Напомним, 30 августа во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.